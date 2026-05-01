３人組ボーカルグループ・ベリーグッドマンが１日、配信シングル「おかん〜ｙｅｔ〜（ＭａｊｏｒＤｅｂｕｔ１０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＶｅｒ．）」をリリースした。メジャーデビュー１０周年企画として、４月から毎月セルフカバー楽曲を配信リリースするプロジェクトの第２弾。この日午後８時に、ＹｏｕＴｕｂｅにミュージックビデオが公開された。同じ事務所に所属するシンガーソングライター・わかまつごうが