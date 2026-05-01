◇セ・リーグ巨人5―3阪神（2026年5月1日甲子園）巨人のボビー・ダルベック内野手（30）がリーグトップタイ7号3ランを放って勝利に貢献した。2―0の3回無死一、二塁。村上の浮いたカットボールを捉えた打球は甲子園特有の浜風に乗って左翼席へ着弾。「みんながいい形でつないでくれたので、何が何でも打ちたかった。風にも乗ってくれた」と振り返った。阪神戦はすでに4本目。打率・318、11打点といずれもカード別最多の