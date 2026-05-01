気象台は、午後11時40分に、洪水警報を新ひだか町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・新ひだか町に発表 1日23:40時点日高地方では、2日未明まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新ひだか町□洪水警報【発表】2日未明にかけて警戒