これが買えない！ 牝馬 東京施行時代に牝馬の優勝例は11年のアイアムアクトレスの１度だけ。 過去10年で見ても牝馬は［0・0・0・12］。 条件変更で牝馬はさらに参戦が少なくなりそうだが、過去を振り返ってもまず買えない。 ユニコーンＳ過去10年のデータ 【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2026年度版』