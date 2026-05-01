6人組グループ・SixTONESが、6月17日から8月23日まで東京・Ginza Sony Park、10月21日から12月27日まで大阪・ATCギャラリーで“体験型倉庫見学”『SixTONES STock』を開催することが決定した。東京・大阪でそれぞれ“66日間”ずつ実施される。【動画あり】SixTONES、自身初のスタジアムツアー開催決定今年デビュー6周年、結成11周年を迎えたSixTONES。SixTONESのこれまでのクリエイティブを保管・管理する物流倉庫「SixTONES S