◇セ・リーグヤクルト16―5DeNA（2026年5月1日神宮）ヤクルトの先発・松本健吾は6回7安打5失点（自責3）ながら、打線の大量援護もあって開幕から無傷の3勝目を手にした。2、5回に佐野に2本塁打を許すなどしたが、6回は意地の3者連続三振。この回でマウンドを降りるも「「野手に助けてもらい6回まで投げることができた」と振り返った。