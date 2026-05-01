イランがアメリカとの戦闘終結に向けた交渉に関する新たな提案を仲介国に提示したとイランメディアが報じました。イラン国営メディアによりますと、イランは仲介国パキスタンに対して、アメリカとの戦闘終結に向けた交渉に関する新たな提案を提示したということです。提案の内容については分かっていませんが、アメリカのニュースサイト「アクシオス」は1日、イランが先週末に戦闘の終結とホルムズ海峡の開放を優先し、核問題につ