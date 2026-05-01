◇セ・リーグヤクルト16―5DeNA（2026年5月1日神宮）2番で出場のヤクルト・岩田幸宏が1試合5安打と大暴れした。初回1死で中前打。2回1死一塁では右翼に1号2ランを叩き込むなど次々と快音を響かせ、2本の適時打と合わせて5安打4打点。「最近（状態が）悪かったので、こういう日があってもいいのかなと思う」と笑った。さらに2盗塁を決めて今季11盗塁とし、両リーグで2桁盗塁に一番乗りと変わらず足も光る。この日はサ