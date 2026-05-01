ファジアーノ岡山は1日、スタジアム周辺の公道で行われた署名活動について、「当クラブや関連施設とは一切関係がございません」と注意喚起を行った。4月25日の福岡戦の当日に行われたもので、クラブにも複数の問い合わせがあったという。当該の活動自体は「道路使用許可に基づいて行われているもの」と確認したというが、「これらの活動はファジアーノ岡山および岡山県総合運動公園が実施・協力、あるいは許可を出しているも