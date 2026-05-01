◇セ・リーグ阪神3―5巨人（2026年5月1日甲子園）阪神・津田淳哉投手が、1日の巨人戦でプロ初登板を果たした。3―5の9回に5番手として登板。0封でプロとしての第一歩を飾った。「緊張はしました。ゼロで抑えられたのは良かったですが、入りで四球を出したので。そこは次に向けてしっかりやりたい」先頭・浦田にストレートの四球を与えた。次打者・門脇の犠打は自身の目の前へ。これを処理し、二塁へ送球。間一髪でアウ