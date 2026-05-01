◇セ・リーグ巨人5―3阪神（2026年5月1日甲子園）巨人は序盤の5点リードを守り切って、甲子園では19年以来7年ぶりとなる開幕から3戦3勝とした。先発の田中将が6回途中で降板。大勢がコンディション不良で甲子園遠征に同行せずも船迫、田中瑛、田和、高梨、マルティネスと小刻みなリレーで逃げ切った。阿部監督は「いたピッチャーみんな頑張ってくれたんでね。それでライデル（マルティネス）につなげられた」とねぎらっ