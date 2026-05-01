サッカーＪ２・サガン鳥栖の運営会社「サガン・ドリームス」（佐賀県鳥栖市）は、会社の資金を私的流用したなどとして元社長の竹原稔氏に約８２００万円の損害賠償を求めた訴訟で、和解が成立したと発表した。和解は３月２７日付。発表によると、竹原氏が解決金を支払うことで和解し、金額を含めた詳細は開示しない。竹原氏は現在、日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）・ＹＳＣＣ横浜のゼネラルマネジャーで、読売新聞の取材に「