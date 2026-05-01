◇セ・リーグ巨人5―3阪神（2026年5月1日甲子園）5番手で登板した巨人・高梨雄平がスーパーリリーフでピンチをしのいだ。この日1軍に昇格した左腕は、2点リードの8回1死二、三塁で今季初登板。打席の前川に対してカウント3ボールとするも、そこから最後は必殺のスライダーで空振り三振。続く福島に対してもフルカウトになるも、最後は再びスライダーで見逃し三振に仕留めた。左打者2人を連続三振に斬った好リリー