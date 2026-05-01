巨人・高梨雄平投手（３３）は１日の阪神戦（甲子園）で一軍復帰＆今季初登板を果たした。８回に登板し、一死二、三塁のピンチを無失点で切り抜けた。５―３の８回、早大の後輩でもある田和の後を受けてマウンドへ。一打同点の緊迫した場面だったが、前川、福島をともにスライダーで空振り三振に仕留め、役割を果たした。登板後は「とんでもないところで行くなと思いながら、リリーフカーで乗って行きました。正直１点もやり