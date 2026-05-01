巨人・田中将大投手（３７）が１日の阪神戦（甲子園）に先発し、６回途中８安打３失点の粘投を見せた。打線の援護と救援陣の好投にも支えられ、日米通算２０３勝目をマーク。広島やドジャースなどで活躍した黒田博樹に並ぶ歴代２位タイとした。左翼方向へ強風が吹く中での登板となった田中は５点リードの３回、佐藤輝の右前打と２四球で満塁のピンチを招き、坂本に左前適時打を浴びて２点を失う。ここではグラブで顔を覆って悔