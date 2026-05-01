阪神は１日の巨人戦（甲子園）に３―５で敗れ、連勝は２で止まった。先発したエース右腕・村上頌樹投手（２７）が序盤に大量失点を許した。２回は３連続死四球から無死満塁のピンチを招くと、平山の２点適時中前打を浴びて先制点を献上。さらに３回にも無死一、二塁からダルベックの７号３ランを浴び、追加点を奪われた。それでも藤川球児監督（４５）は「まだこの先対戦あるでしょうから、次回以降にいい調整をしてくれれば