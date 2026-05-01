ヤクルト・丸山和都外野手（２６）が１日のＤｅＮＡ戦（神宮）に今季初めて「１番・右翼」で先発。６打数５安打と大暴れし、史上７３人目（７８度目）となるサイクル安打をマークした。燕党の大歓声に包まれながら、二塁ベース上で両手を高く掲げた。７回の第５打席、丸山は相手４番手・マルセリーノの投じた外角へのスライダーを捉えた。打球は左中間方向へ。背番号４は確信の表情を浮かべ、人さし指を突き上げながら一塁ベー