バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が１日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日箱根グルメ＆最強開運３時間ＳＰ」（金曜・午後６時５０分）に出演。ソロデビュー３０周年を祝われる一幕があった。この日のトークコーナーで進行役の「サバンナ」高橋茂雄に「ちさ子さん、今年でなんとソロデビュー３０周年なんですね」と言われると「そうなんです〜」と笑顔を満開にした高嶋。自身と１２人の女性バイオリニストによるコ