◆パ・リーグソフトバンク４―１楽天（１日・みずほペイペイドーム）楽天はソフトバンクに逆転負けを喫した。今季ワーストの５連敗で５位に転落。三木肇監督は「先制点は取ったけどね、残念です」と言葉を絞り出した。ソフトバンク先発の上沢に苦戦していたが、５回に試合を動かした。先頭の中島が左前安打で出塁。犠打と暴投で１死三塁とすると、三塁の失策の間に先制した。相手のミスにつけ込み、均衡を破った。しかし、