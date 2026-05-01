物価高騰の中、実はここ最近、値下げの動きが出ているのが「ウナギ」。仕入れ価格が2025年よりも2割以上安くなりました。ただ店頭価格は中東情勢の影響を受けそうもいかないようです。大野紘乃キャスター「あさって5月3日は春の土用の丑の日です。物価の高騰が続く中、うなぎの値段はどうなっているのでしょうか？」香ばしい煙が立ち込める店内。金沢市の近江町市場に店を構える「かに・うなぎ専門店 みやむら」。地元客に愛されて