◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１６―５ＤｅＮＡ（１日・神宮）ヤクルトに開幕から６連敗を喫した。被安打２０、１６失点と投手陣が大崩れした。相川監督は「見ている通り。何も言うことはなく…」と声を落とした。１１点差をつけられた８回２死からは内野手の柴田が登板。宮本を左飛に打ち取った。指揮官は「（救援陣に）負担がかかっているので柴田にいってもらった」と説明。柴田も「こういう状況だったので。まだ試合も