◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島７―３中日（１日・マツダスタジアム）広島が今季３度目の連勝で、借金を５に減らした。マツダの中日戦は開幕４連勝で昨季から７連勝。ともに１９年以来、７年ぶりの大型連勝となった。３回に坂倉が先制打。５回には小園のタイムリーでリードを広げた。ともに１番・秋山が先頭で安打を放ち、２番・勝田の犠打でつくった好機を３、４番コンビがかえした。新井監督は「彼らの前に得点圏という作戦」と