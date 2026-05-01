白銀有色集団傘下の白銀有色長通電線電纜で撮影した極細マグネットワイヤ。（４月１２日撮影、白銀＝新華社記者／郎兵兵）【新華社北京5月1日】中国非鉄金属工業協会が明らかにした非鉄金属工業の一定規模（主要事業の年間売上高2千万元、1元＝約23円）以上の企業1万2325社の1〜3月の利益総額は1928億5千万元となり、前年同期比2.1倍に増加した。うち採鉱・選鉱業は95.5％増の508億7千万元、製錬・圧延加工業は2.2倍の1419億8千