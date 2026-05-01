「死ぬなら、全部話してからにしろよ」 参考：『田鎖ブラザーズ』飯尾和樹、新井順子Pのオファーに迷いなし「面白いけれど嫌な物語」 金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（TBS系）は、第3話にして早くも物語がハイライトを迎えた。兄弟が両親殺害事件の犯人と睨み、その行方を追っていた津田（飯尾和樹）が死んだのだ。病院に運び込まれたときの津田は、膵臓がんのステージ4。余命半年と見られる状態にも