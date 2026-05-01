◇パ・リーグ西武10―0ロッテ（2026年5月1日ZOZOマリン）今季初のスタメンマスクとなった西武・拓植世那が攻守でチームの勝利に貢献した。打っては5回1死満塁での左前適時打など3安打。「しっかり打てて良かった。練習の成果をしっかり出せた」と胸を張った。捕手としてはプロ初登板初先発となった佐藤爽を好リード。「風も強かったけど、それをしっかり使って投げられていたと思う。コントロールもしっかり決まって、