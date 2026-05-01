俳優の山時聡真（20）が1日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）にゲスト出演し、今も続けているアルバイトを明かした。5歳から芸能活動を始め、アニメ映画「君たちはどう生きるか」で主人公の声優に抜てきされて注目を浴びた。今年は映画「90メートル」で菅野美穂とダブル主演したほか、TBSドラマ「時すでにおスシ!?」に出演している。アシスタント役のお笑いコンビ「ア