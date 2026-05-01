◇セ・リーグ中日3―7広島（2026年5月1日マツダ）中日が1日の広島戦に敗れ、12球団最速で20敗（8勝）に到達した。開幕28試合目での20敗到達は、1リーグ時代の38年春と42年の29試合目（9勝20敗）を更新するチーム最速の屈辱となった。1点差の勝負所だった7回にミスが相次いだ。1死満塁のピンチを招くと、野間の打球は一塁ボスラーの正面に飛ぶが、ボスラーがこれをファンブル。慌てて本塁へ悪送球し、二塁走者の生還も