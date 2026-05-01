死ぬまで大事にする…▶▶この作品を最初から読む30代の主婦パト香は息抜きに見ていたSNSで、別世界と思っていたハイブランドのバッグにひとめぼれ。憧れバッグを手に入れるため、節約したり、お店に行くための服を買ったり…。さらにオンラインで購入できることを知ると今度は朝から晩までパトロール、商品の動向が気になって、息子の試合すらそっちのけに！？最高峰バッグに惹かれてしまった主婦は、どんな方法で手に