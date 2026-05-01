なででほしくない▶▶この作品を最初から読む「ネコは液体」とまで言われる、猫独特な柔らかさの描写が秀逸！猫との暮らしが追体験できるようなお話。吸い込まれるような猫の瞳から目が離せない、アニメも話題となった『夜は猫といっしょ』。SNSでも注目されすっかり人気者となったマンチカン・キュルガは、ちょっと甘えたいときのつかず離れずな仕草や、独特な鳴き声に謎めいたポージングが愛らしい猫ちゃんです。そん