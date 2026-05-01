米クラシック3冠第1ラウンド「第152回ケンタッキーダービー」（2日、チャーチルダウンズ、ダート2000メートル）を主催するチャーチルダウンズ社は1日、同レースの馬番5番ライトトゥパーティー（牡3＝マクピーク）の出走取消を発表した。この出走取消により馬番23番ロブスタ（牡3＝オニール）が補欠から繰り上がり、フルゲート20頭の出走枠に入った。前々日のサイレントタクティック（牡3＝キャシー）、前日のフルエフォート