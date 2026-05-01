プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さん（28）が1日、都内で行われたゲームイベントに登場。宇野さんのeスポーツチーム『VARREL』への加入が発表され、その決断に至った理由を語りました。■現役を引退して痛感「自分が語り継いでいかないと」宇野さんが登場したのは、格闘ゲーム世界大会『EVO Japan 2026』内で行われたVARRELブースの特別記者会見。この会見で、東大卒のプロゲーマー・ときどさんと共に『VARREL』への加入が発表