ボートレース若松の「スポーツニッポン杯ＧＷ特選競走」は１日、開幕した。土井歩夢（２３＝福岡）は１Ｒ、５コースからまくり差して２着と好発進。「乗り心地がいいのでレースがしやすい。道中のターン回りは、２連率５１％の松井（貫太）選手と変わらなかった。直線は向こうがちょっと良さそう。このベースを崩さないように行きたい」と、前節に前田紗希が仕上げた優出機（６着）に手応えを感じている。２０２６年後期勝率