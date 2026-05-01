大手テック企業の四半期決算が続々と発表された4月末。Metaも第2四半期報告を行いましたが、注目すべきはAIフルコミットのその設備投資予算です。2026年の設備投資予算を、昨年から720億ドルも引き上げ、最大1450億ドル、日本円で22兆7000億円にすると発表しました。予算引き上げの背景には、各種部品とくにメモリの価格高騰が挙げられています。設備投資の主となるのはもちろんAI関連。ちなみに、収益で補えない分は社債を発行し