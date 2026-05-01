記事ポイント愛媛県東温市と愛媛FCが「スポーツ振興及び地域活性化に関する協定」を2026年4月28日に締結重信川河川敷に整備中の約7ヘクタール（東京ドーム約2個分）のスポーツ公園「CRO×SPO 東温」が2027年に段階的オープン予定累計2,500万部超・NHKでアニメ放送中の人気サッカー漫画「アオアシ」作者・小林有吾氏が書き下ろしキャラクターでPRに全面協力愛媛県東温市と地元プロサッカークラブ・愛媛FCが、スポーツを通じた地域活