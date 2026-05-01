◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島７―３中日（１日・マツダスタジアム）中日は３連敗で、球団史上最速となる２８試合で２０敗目を喫した。前半に何度も得点機を逃し、１点を追う展開で迎えた終盤に守備が乱れた。７回１死満塁からボスラーが野間の一ゴロをファンブル。焦って本塁に送球した結果、悪送球で２者の生還を許した。続く佐々木の右飛を処理した鵜飼の内野への返球が一塁塁審に当たり、さらに追加点を献上した。２回の木下