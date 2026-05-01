記事ポイント声優・小泉萌香さんの直筆サイン色紙が合計5名に当たるキャンペーンを開催中公式Xフォロー＆リポスト（2名）とゲーム内応募（3名）の2経路で応募可能応募期間は2026年5月15日（金）15時59分までスマホRPG「天空のアムネジア」で、新英雄キャラクター「イシス」の追加を記念した直筆サイン色紙プレゼントキャンペーンが始まっています。「イシス」の声を担当する声優・小泉萌香さんの直筆サイン色紙が、公式Xとゲーム内