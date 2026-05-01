きょう夜、栃木県宇都宮市で突風が原因とみられる住宅の被害が相次ぎました。きょう午後8時ごろ、宇都宮市さつきの住宅で、屋根やカーポートの一部が飛ばされ、塀が崩れるなどの被害がありました。付近の住人「壁に金属的なものが当たってガラスが割れたかなと思ったんですけど。慌てて出てきたら隣の家の塀が落ちていて、前の家も塀が落ちていて」また、同じ時間帯に1キロあまり離れた宇都宮市雀の宮の住宅でも屋根の瓦が飛ばされ