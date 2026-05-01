◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―５巨人（１日・甲子園）阪神・及川雅貴投手が、約１か月ぶりの１軍マウンドで有言実行の投球を見せた。７回に３番手でマウンドへ上がると、球場は大歓声。先頭のキャベッジを２球で追い込むと、二ゴロに。吉川をカウント１―２から空振り三振で抑え、続く中山も二ゴロに打ち取った。わずか８球で３者凡退に仕留め「３人で終わることができたので、リズム的にもよかったかな」と手応えを口にした