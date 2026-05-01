◇ラグビーリーグワン第１７節浦安２７―２４埼玉（１日、秩父宮ラグビー場）レギュラーシーズン首位の埼玉は、１２位の浦安に２４―２７で敗れて２敗目（１５勝）。後半４２分に逆転トライを許す痛恨の一敗を喫し、主将のフッカー坂手淳史は「この負けを自分たちで消化しながら、来週のゲームに向けてみんなで一つになって頑張っていきたい」と語った。前半風下で戦った埼玉。７分のＳＯ齊藤誉哉のトライから連続得点