将棋の服部慎一郎七段が１日、東京・渋谷区の将棋会館で第９７期棋聖戦挑戦者決定戦に勝利し、自身初の五番勝負への挑戦権を獲得した。◆終局後の服部七段の一問一答―一局を振り返って序盤は雁木でけっこう手将棋というか力戦模様の将棋で難しいかったけど、中盤も難しくてちょっとバランスを取りきれなかった。もう一手バランスを取りきれたら良い戦いになったかなと思ったけど、ちょっと崩してしまって終盤は苦しい時間がす