女優の小雪（49）が1日放送のNHK Eテレ「眠れぬ夜は AIさんと」(金曜後10・00)にゲスト出演。20代の頃苦手だったインタビューが、あまり苦手ではなくなった転機を明かした。小雪は「20代の頃は、質問されたことに対して、何をお答えしたらいいのか分からなくて不慣れだったんですよ。インタビューも嫌いだったし」と語り「だけど、ある時からあまり苦手じゃなくなりました」と続けた。何がきっかけになったのか？と聞かれる