『おぱんちゅうさぎ』などを手掛ける人気クリエーター・『可哀想に！』さんの展覧会『祝 閉店！可哀想に！デパート』展が、神奈川・横浜市でスタートしました。先月25日にスタートしたのは、『10代女子が選ぶ！人気キャラクターランキング』（マイナビティーンズラボ調べ）で2年連続1位に輝いた『おぱんちゅうさぎ』や、ヨーグルトの妖精『んぽちゃむ』など、SNSで話題になったキャラクターたちを手掛けるクリエーター・『可哀想に