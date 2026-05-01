ボートレース宮島の「第５５回サンケイスポーツ若葉賞」は１日、予選２日目が行われた。２日目を終えて山口剛が１、１、１、２着なら、辻栄蔵は１、２、２、１着とＳＧウイナーの両者が一歩も譲らない展開。ただ、２人の上を行くのが麻生慎介（４１＝広島）だ。初日は逃げ快勝で、２日目は前半４Ｒを５コースまくりで制すと、後半１０Ｒは５コースからのまくり差しで３連勝を飾った。ただ「前半はピット離れが悪かったし、