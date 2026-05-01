ボートレース下関の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ下関ＧＷ特選」は１日、予選３日目が行われた。菊池宏志（３３＝山口）は４Ｒ、大外から見せ場なく５着に敗れた。ただ、今節タッグを組む２４号機は、ピット内でも評判の好素性機だ。「足は変わらず。出足がいいと思う。試運転では目立たないけど、レースでは『スリット付近がいいね』とも言われる」と機力はトップ級の仕上がりとなっている。「大きくはやらずに、微調