ボートレース徳山の「山口放送開局７０周年記念ＫＲＹ山口放送杯争奪戦」は１日、準優３番勝負が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決まった。吉村正明（４６＝山口）は準優１０Ｒ、インから逃げて優出一番乗り。これで当地は正月戦（３着）から連続優出とした。「違和感がなかったのに、５日目はズレてた。伸びは良かったけど、ターン回りがズレてた。バランス取って行く。Ｓはそれなり」と合えば中堅十分の軽快な舟足だ。