◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第17節埼玉24―27浦安（2026年5月1日東京・秩父宮ラグビー場）4季ぶりのリーグ制覇を目指す首位の埼玉は、最下位の浦安に24―27（前半12―17）で敗れ、2敗目（15勝）を喫した。すでにプレーオフ（PO）進出を決めているが、準決勝からの登場となるレギュラーシーズン2位以上には痛い黒星。金沢篤ヘッドコーチ「取り切れるところで取り切れなかった。最後は浦安さんがチャンスをつかんだ