日本ハム５―１オリックス（パ・リーグ＝１日）――日本ハムが快勝。三回にカストロの３ランで逆転し、その後は万波のスクイズやソロで加点。オリックスは七回まで毎回出塁したが生かし切れず、１得点止まり。◇西武１０―０ロッテ（パ・リーグ＝１日）――西武がネビンの猛打賞など今季最多の２０安打で大勝。プロ初先発の佐藤爽が７回２安打無失点で初勝利を挙げた。ロッテは投打に精彩を欠き、連勝が３で止まった。◇ソフ