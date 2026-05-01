◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―５巨人（１日・甲子園）巨人のボビー・ダルベック内野手がリードを５点に広げる３ランを放った。「みんながいいかたちでつないでくれたので、何がなんでも打ちたかった。風にも乗ってよく飛んでくれました。うまく捉えることができたかなと思います」と振り返った。「４番・三塁」で先発出場。２―０で迎えた３回無死一、二塁。相手先発・村上の１３６キロカットボールを強振した。浜風にも乗っ