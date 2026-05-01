◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―５巨人（１日・甲子園）阪神・津田淳哉投手が、プロ初登板で無失点投球を披露した。９回に５番手でマウンドに上がると、先頭の浦田にストレートの四球を与えたが、立て直した。門脇の送りバントを素早くさばき、二塁封殺。続く松本をカットボールで打ち取り、二ゴロ併殺に仕留めた。４月２９日に出場選手登録され、１軍に初昇格した３年目右腕は「ゼロで抑えられたのはよかった。先頭が４球連