ボートレースからつの「ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会会長賞ＧＷ唐津特選」は１日、開幕した。女子唯一のインファイター・池田奈津美（３２＝福岡）が大暴れの予感だ。初戦となった初日３Ｒは、道中逆転しての３着。逆転を許した梶山涼斗も「自分は失敗していないのに…」と驚くほどの強烈なパワー。自身も「Ｓして末永選手より出て行く感じだし、回った後の足も良かった。普段は出ないタイムも出るし、足は本当にいいと思う」と、